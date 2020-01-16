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На Одещині 10-річна дитина впала в алкогольну кому

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. На Одещині до лікарні потрапила дитина, яка напередодні випила горілки та впала в алкогольну кому. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

На Одещині 10-річна дитина впала в алкогольну кому

“Поки батьки разом із гостями були в іншому приміщенні будинку, 10-річна донька господарів випила горілку та, піднімаючись на другий поверх ліжка, втратила свідомість і впала. Непритомну, її на підлозі знайшла мати, яка і звернулася до лікарів”, — сказано у повідомленні.

Після отримання необхідної медичної допомоги дитина була переведена з реанімаційного відділення до дитячого.

Незважаючи на те, що за місцем мешкання родина характеризується позитивно, поліцейські провели профілактичну бесіду як з самою малолітньою, так і з її батьками, а матір ще й притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Нагадаємо,у Херсонській області, у селищі Чаплинка, двох малолітніх дітей доставили у лікарню з алкогольним отруєнням.

Українські Національні Новини

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