На Одещині 10-річна дитина впала в алкогольну кому
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Одещині до лікарні потрапила дитина, яка напередодні випила горілки та впала в алкогольну кому. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Поки батьки разом із гостями були в іншому приміщенні будинку, 10-річна донька господарів випила горілку та, піднімаючись на другий поверх ліжка, втратила свідомість і впала. Непритомну, її на підлозі знайшла мати, яка і звернулася до лікарів”, — сказано у повідомленні.
Після отримання необхідної медичної допомоги дитина була переведена з реанімаційного відділення до дитячого.
Незважаючи на те, що за місцем мешкання родина характеризується позитивно, поліцейські провели профілактичну бесіду як з самою малолітньою, так і з її батьками, а матір ще й притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.
Нагадаємо,у Херсонській області, у селищі Чаплинка, двох малолітніх дітей доставили у лікарню з алкогольним отруєнням.