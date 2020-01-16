В Одесской области 10-летний ребенок впал в алкогольную кому

"Пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, 10-летняя дочь хозяев выпила водку и, поднимаясь на второй этаж кровати, потеряла сознание и упала. Без сознания, ее на полу нашла мать, которая и обратилась к врачам", - говорится в сообщении.

После получения необходимой медицинской помощи ребенок был переведен из реанимационного отделения в детское.

Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Напомним, в Херсонской области, в поселке Чаплинка, двух малолетних детей доставили в больницу с алкогольным отравлением.