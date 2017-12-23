На новорічні свята рятувальники працюватимуть у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На період Різдвяних та новорічних свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Загалом, до 8-ї ранку 26 грудня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. А також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26
Зокрема, у кожному регіоні уточнюються місця масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.
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“З 23 по 26 грудня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Різдвяних та новорічних свят, та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також буде здійснюватися посилений моніторинг пожежної обстановки на об’єктах з масовим перебуванням людей”, — цитує прес-служба голову Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна.