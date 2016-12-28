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На новорічні свята 3 тис. правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Харківщині

На новорічні свята 3 тис. правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Харківщині

Київ • УНН

 • 5501 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Харківській області на новорічні свята три тисячі правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок в місцях проведення святкових заходів та патрулюватимуть вулиці. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківській області.

У новорічну ніч на території області планується проведення майже 40 масових заходів, у яких візьмуть участь близько 250 тисяч громадян.

“Охорону порядку в місцях проведення святкових заходів будуть забезпечувати 1,5 тисячі правоохоронців та військовослужбовці Нацгвардії. Ще 1,5 тисячі правоохоронців у ніч з 31 грудня на 1 січня будуть патрулювати вулиці міста”, — повідомили у поліції.

Також зазначається, що 6 та 7 січня у 210 православних храмах пройдуть богослужіння з нагоди православного свята — Різдва Христового. Планується, що участь у заходах візьмуть майже 150 тисяч громадян. Для охорони порядку будуть задіяні близько 1300 правоохоронців.

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