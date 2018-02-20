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На непідконтрольних територіях Донбасу налічується загалом до 40 тис. бойовиків - Матіос

На непідконтрольних територіях Донбасу налічується загалом до 40 тис. бойовиків - Матіос

Київ • УНН

 • 9072 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. На тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу налічується загалом до 40 тис. бойовиків. Про це сьогодні сказав в ефірі “112 Україна” заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Вона (кількість бойовиків — ред.) коливається від тих чи інших етапів ескалації чи затихання, але сумарно до 40 тис. озброєних людей, які мають відповідний вишкіл за рахунок офіцерів Російської Федерації”, — сказав він.

При цьому, за його словами, контингент в різні періоди коливався від 3 тис. до 16 тис., коли були трагічні події під Іловайськом.

Раніше заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що після встановлення українською владою контролю над українсько-російським кордоном життя “ДНР/ЛНР” закінчиться протягом місяця.

Українські Національні Новини

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