На момент повномасштабного вторгнення Україна мала запас артбоєприпасів та мін на 1,5 місяці війни

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«На початок повномасштабної агресії рф Збройні Сили України були у більшості оснащені морально застарілим озброєнням радянського виробництва, яке за своїми характеристиками поступалося аналогічним зразкам російських військ. Менше 10% ОВТ було новим або модернізованим на вітчизняних підприємствах.

Ворог мав і зберігає значну перевагу в авіації. Далекобійній зброї, у тому числі балістичних та крилатих ракетах наземного, повітряного та морського базування, танках і бронетехніці, артилерії, а також чисельності особового складу тощо», - йдеться у документі.

Деталі

Вразливістю сил оборони України на початковому етапі війни були:

- Недостатність засобів протиповітряної та протиракетної оборони;

- Брак артилерійських боєприпасів та мін радянського зразка (120-мм, 122-мм, 152-мм тощо), яких за оцінками Генштабу вистачило б на 1 – 1,5 місяці конфлікту високої інтенсивності;

- Брак танків, бронетехніки, бойових броньованих машин та інших видів транспорту;

- Недостатній обсяг речового забезпечення, у тому числі – бронежилетів, шоломів, зимової та літньої форми тощо;

- Брак захищених систем зв’язку на усіх рівнях, особливо – на тактичному;

- Перевага ворога у засобах ситуаційної обізнаності тощо.

Саме тому одним з першочергових кроків стало забезпечення військ західними зразками озброєння.

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«Позиція Міноборони полягала в тому, що обсяги доступних ОВТ радянських зразків (на ринку, у країн-партнерів) є обмеженими. Це неодмінно спричинило б дефіцит у короткостроковій перспективі.

Тому, Міноборони, залучаючи усіма способами ОВТ радянських зразків, наполягало на організації діалогу з партнерами щодо надання Україні важкого озброєння західних зразків», - йдеться у документі.

Вказується, що ідея залучення західного озброєння зустріла спротив, які в Україні так і серед країн-партнерів.

«Ця ідея спочатку викликала спротив як в Україні (давався взнаки острах у військовому середовищі щодо опанування нової зброї та пов’язані з цим ризики), так і серед партнерів (через небажання ускладнювати стосунки з Росією). Злам цього процесу відбувся за активного сприяння військово-політичного керівництва Великої Британії після візиту Міністра оборони України до Лондона у березні 2022 року», - йдеться у документі.

Вказується, що саме після цього візиту були ухвалені принципові рішення щодо надання Україні артсистем калібру 155-мм та боєприпасів до них. І це відкрило процес забезпечення важким озброєнням. А у травні США ухвалили надати Україні реактивні системи залпового вогню, які були отримані від інших країн.

З метою швидкого залучення новітніх зразків озброєння були ухвалені системні зміни, зокрема, щодо їх випробування.

Нагадаємо

У жовтні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з 1844 ракет дальнього радіусу, які були в на озброєнні в рф на початку повномасштабного вторгнення, станом на 12 жовтня їх залишилося 609.