На момент повномасштабного вторгнення Україна мала запас артбоєприпасів та мін на 1,5 місяці війни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Збройні сили України на момент початку повномасштабного вторгнення рф мали цілу низку проблем із забезпеченням зброєю та боєприпасами. Лише 10 відсотків озброєння були новими або модернізованими, а запасів артилерійських снарядів та мін вистачило б максимум на півтора місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт міністра оборони України Олексія Резнікова за рік діяльності на посаді, що є у розпорядженні редакції.
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«На початок повномасштабної агресії рф Збройні Сили України були у більшості оснащені морально застарілим озброєнням радянського виробництва, яке за своїми характеристиками поступалося аналогічним зразкам російських військ. Менше 10% ОВТ було новим або модернізованим на вітчизняних підприємствах.
Ворог мав і зберігає значну перевагу в авіації. Далекобійній зброї, у тому числі балістичних та крилатих ракетах наземного, повітряного та морського базування, танках і бронетехніці, артилерії, а також чисельності особового складу тощо», - йдеться у документі.
Деталі
Вразливістю сил оборони України на початковому етапі війни були:
- Недостатність засобів протиповітряної та протиракетної оборони;
- Брак артилерійських боєприпасів та мін радянського зразка (120-мм, 122-мм, 152-мм тощо), яких за оцінками Генштабу вистачило б на 1 – 1,5 місяці конфлікту високої інтенсивності;
- Брак танків, бронетехніки, бойових броньованих машин та інших видів транспорту;
- Недостатній обсяг речового забезпечення, у тому числі – бронежилетів, шоломів, зимової та літньої форми тощо;
- Брак захищених систем зв’язку на усіх рівнях, особливо – на тактичному;
- Перевага ворога у засобах ситуаційної обізнаності тощо.
Саме тому одним з першочергових кроків стало забезпечення військ західними зразками озброєння.
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«Позиція Міноборони полягала в тому, що обсяги доступних ОВТ радянських зразків (на ринку, у країн-партнерів) є обмеженими. Це неодмінно спричинило б дефіцит у короткостроковій перспективі.
Тому, Міноборони, залучаючи усіма способами ОВТ радянських зразків, наполягало на організації діалогу з партнерами щодо надання Україні важкого озброєння західних зразків», - йдеться у документі.
Вказується, що ідея залучення західного озброєння зустріла спротив, які в Україні так і серед країн-партнерів.
«Ця ідея спочатку викликала спротив як в Україні (давався взнаки острах у військовому середовищі щодо опанування нової зброї та пов’язані з цим ризики), так і серед партнерів (через небажання ускладнювати стосунки з Росією). Злам цього процесу відбувся за активного сприяння військово-політичного керівництва Великої Британії після візиту Міністра оборони України до Лондона у березні 2022 року», - йдеться у документі.
Вказується, що саме після цього візиту були ухвалені принципові рішення щодо надання Україні артсистем калібру 155-мм та боєприпасів до них. І це відкрило процес забезпечення важким озброєнням. А у травні США ухвалили надати Україні реактивні системи залпового вогню, які були отримані від інших країн.
З метою швидкого залучення новітніх зразків озброєння були ухвалені системні зміни, зокрема, щодо їх випробування.
Нагадаємо
У жовтні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з 1844 ракет дальнього радіусу, які були в на озброєнні в рф на початку повномасштабного вторгнення, станом на 12 жовтня їх залишилося 609.