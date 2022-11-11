На момент полномасштабного вторжения у Украины был запас артбоеприпасов и мин на 1,5 месяца войны

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"К началу полномасштабной агрессии рф Вооруженные Силы Украины были в большинстве оснащены морально устаревшим вооружением советского производства, которое по своим характеристикам уступало аналогичным образцам российских войск. Меньше 10% ВВТ было новым или модернизированным на отечественных предприятиях.

Враг имел и сохраняет значительное преимущество в авиации. Дальнобойном оружии, в том числе баллистических и крылатых ракетах наземного, воздушного и морского базирования, танках и бронетехнике, артиллерии, а также численности личного состава и т.п.", - говорится в документе.

Детали

Уязвимостью сил обороны Украины на начальном этапе войны были:

– недостаточность средств противовоздушной и противоракетной обороны;

– нехватка артиллерийских боеприпасов и мин советского образца (120-мм, 122-мм, 152-мм и т.п.), которых по оценкам Генштаба хватило бы на 1– 1,5 месяца конфликта высокой интенсивности;

– нехватка танков, бронетехники, боевых бронированных машин и других видов транспорта;

– недостаточный объем вещевого обеспечения, в том числе – бронежилетов, шлемов, зимней и летней формы и т.п.;

– нехватка защищенных систем связи на всех уровнях, особенно – на тактическом;

– преобладание врага в средствах ситуационной осведомленности и т.д.

Именно поэтому одним из первоочередных шагов стало обеспечение войск западными образцами вооружения.

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"Позиция Минобороны заключалась в том, что объемы доступных ВВТ советских образцов (на рынке, у стран-партнеров) ограничены. Это непременно привело бы к дефициту в краткосрочной перспективе.

Поэтому, Минобороны, привлекая всеми способами ВВТ советских образцов, настаивало на организации диалога с партнерами по предоставлению Украине тяжелого вооружения западных образцов", - говорится в документе.

Указывается, что идея привлечения западного вооружения встретила сопротивление, которое в Украине так и среди стран-партнеров.

"Эта идея изначально вызвала сопротивление как в Украине (сказывался страх в военной среде относительно овладения новым оружием и связанные с этим риски), так и среди партнеров (по нежеланию усложнять отношения с россией). Слом этого процесса состоялся при активном содействии военно-политического руководства Великобритании после визита Министра обороны Украины в Лондон в марте 2022 года", - говорится в документе.

Указывается, что именно после этого визита были приняты принципиальные решения по предоставлению Украине артсистем калибра 155 мм и боеприпасов к ним. Это открыло процесс обеспечения тяжелым вооружением. А в мае США приняли решение предоставить Украине реактивные системы залпового огня, которые были получены от других стран.

С целью быстрого привлечения новейших образцов вооружения были приняты системные изменения, в частности, по их испытанию.

Напомним

В октябре министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что из 1844 ракет дальнего радиуса, которые были на вооружении в рф в начале полномасштабного вторжения, по состоянию на 12 октября их осталось 609.