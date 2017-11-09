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На міжнародному конкурсі у Франції визначили кращих дегустаторів вина

На міжнародному конкурсі у Франції визначили кращих дегустаторів вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. На п'ятому міжнародному конкурсі дегустацій, який проходив у французькій Бургундії в регіоні Кот д'Ор, кращими дегустаторами вина стала команда шведів, повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Відзначається, що цього року на міжнародних змаганнях зібралося 24 команди з різних країн світу.

Згідно з правилами, команди учасників повинні правильно визначити назви шести червоних і шести білих вин, вказавши асортимент напоїв, країну їх походження, сорти винограду, рік збору тощо.

Кращими дегустаторами вин в світі були визнані представники Швеції. Переможці минулих років - французи і китайці - посіли відповідно 9 і 11 місця.

Нагадаємо, раніше на одному з найавторитетніших дегустаційних конкурсів "Challenge International du Vin" в Бордо (Франція) в список кращих вин світу потрапило українське вино - Мадера "Коктебель".

Українські Національні Новини

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