На міжнародному конкурсі у Франції визначили кращих дегустаторів вина

Відзначається, що цього року на міжнародних змаганнях зібралося 24 команди з різних країн світу.

Згідно з правилами, команди учасників повинні правильно визначити назви шести червоних і шести білих вин, вказавши асортимент напоїв, країну їх походження, сорти винограду, рік збору тощо.

Кращими дегустаторами вин в світі були визнані представники Швеції. Переможці минулих років - французи і китайці - посіли відповідно 9 і 11 місця.

Нагадаємо, раніше на одному з найавторитетніших дегустаційних конкурсів "Challenge International du Vin" в Бордо (Франція) в список кращих вин світу потрапило українське вино - Мадера "Коктебель".