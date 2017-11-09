На международном конкурсе во Франции определили лучших дегустаторов вина

Отмечается, что этом году на международных соревнованиях собралось 24 команды из разных стран мира.

Согласно правилам, команды участников должны правильно определить названия шести красных и шести белых вин, указав ассортимент напитков, страну их происхождения, сорта винограда, год сбора и т.д.

Лучшими дегустаторами вин в мире были признаны представители Швеции. Победители прошлых лет - французы и китайцы - заняли соответственно 9 и 11 места.

Напомним, ранее на одном из самых авторитетных дегустационных конкурсов "Challenge International du Vin" в Бордо (Франция) в список лучших вин мира попало украинское вино - Мадера "Коктебель".