На місці затримання ймовірних терористів у Марселі знайшли вибухівку

Як повідомляється, обшуки в будинку ще тривають.

Нагадаємо, сьогодні в Марселі за підозрою в підготовці теракту були затримані двоє молодиків – 24 і 30 років. Ймовірно, вони планували вчинити злочин під час одного з передвиборних мітингів.

Перший тур президентських виборів відбудеться у Франції 23 квітня.