На місці затримання ймовірних терористів у Марселі знайшли вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вибухова речовина типу TATP (пероксид ацетону) була виявлена в Марселі на місці затримання двох підозрюваних у підготовці теракту, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
Як повідомляється, обшуки в будинку ще тривають.
Нагадаємо, сьогодні в Марселі за підозрою в підготовці теракту були затримані двоє молодиків – 24 і 30 років. Ймовірно, вони планували вчинити злочин під час одного з передвиборних мітингів.
Перший тур президентських виборів відбудеться у Франції 23 квітня.