На месте задержания предполагаемых террористов в Марселе нашли взрывчатку

Как сообщается, обыски в доме продолжаются.

Напомним, сегодня в Марселе по подозрению в подготовке теракта были задержаны двое молодых людей – 24 и 30 лет. Вероятно, они планировали совершить преступление во время одного из предвыборных митингов.

Первый тур президентских выборов состоится во Франции 23 апреля.