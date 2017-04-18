На месте задержания предполагаемых террористов в Марселе нашли взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Взрывчатое вещество типа TATP (пероксид ацетона) было обнаружено в Марселе на месте задержания двух подозреваемых в подготовке теракта, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Как сообщается, обыски в доме продолжаются.
Напомним, сегодня в Марселе по подозрению в подготовке теракта были задержаны двое молодых людей – 24 и 30 лет. Вероятно, они планировали совершить преступление во время одного из предвыборных митингов.
Первый тур президентских выборов состоится во Франции 23 апреля.