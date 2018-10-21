На місці катастрофи Л-39 знайшли фрагменти тіл льотчиків - ЗМІ

"Два фрагмента тіла виявлені. Тривають пошукові роботи. Від літака близько 50 фрагментів дістали", - цитує видання слова співрозмовника.



При цьому в виданні уточнили, що літак Л-39 впав 18 жовтня за виконанні планового навчально-тренувального польоту, причиною могла стати технічна несправність. Літак виконував політ без боєкомплекту. Імовірно, він впав в районі Должанской коси в 1,5 км від берега, обидва пілоти встигли катапультуватися.



Літак Л-39 "Альбатрос" є основною машиною для підготовки курсантів льотних училищ Росії.



Нагадаємо, в п'ятницю, 19 жовтня, з'явилося повідомлення, що навчальний літак Л-39 Міноборони РФ впав у воду близько Должанской коси в Азовському морі, пілоти після катапультування так само впали на воду.