На місці авіакатастрофи у Непалі знайшли чорні скриньки

Деталі

Дані з реєстраторів можуть допомогти слідчим визначити, що спричинило катастрофу літака ATR 72, на борту якого перебували 72 особи, у ясну погоду безпосередньо перед посадкою в туристичному місті Покхара.

Текнат Сітаула, співробітник аеропорту Катманду, сказав, що так звані чорні скриньки "зараз перебувають у хорошому стані. Зовні вони добре виглядають".

Рятувальники на тлі похмурої погоди та поганої видимості прочісували ущелину річки у пошуках зниклих безвісти пасажирів більш ніж 24 години після аварії. Було вилучено шістдесят вісім тіл.

Літак, що виконував регулярний рейс з Катманду до Покхари віз 57 непальців, п'ять індійців, чотирьох росіян, двох південнокорейців і по одній людині з Аргентини, Ірландії, Австралії та Франції.

У поліції вказали, пошуково-рятувальна операція, перервана через темряву в неділю, відновилася.

«Ми витягнемо п'ять тіл з ущелини і шукатимемо чотирьох, які все ще вважаються зниклими безвісти, - вказав представник поліції агентству Reuters. - Зараз хмарно, що створює проблеми у пошуках».

За його словами, решту 63 тіла було відправлено до лікарні. Представник аеропорту Покхари також повідомив, що рятувальним роботам заважає погода, але очікується, що хмари розсіються пізніше того ж дня.

Доповнення

Близько 350 людей загинули з 2000 року в авіакатастрофах або аваріях вертольотів у Непалі, де розташовані вісім з 14 найвищих гір світу, включаючи Еверест, де раптові погодні зміни можуть створити небезпечні умови. Ця авіакатастрофа стала найсмертельнішою в Непалі за 30 років.

Експерти кажуть, що авіакатастрофи зазвичай викликані поєднанням факторів, і розслідування можуть зайняти місяці чи довше.

Авіаційний регулятор Індії заявив, що вживе всіх заходів для забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі країни.

Непал оголосив понеділок днем національної жалоби і створив групу для розслідування катастрофи та пропозиції заходів щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.