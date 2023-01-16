На месте авиакатастрофы в Непале нашли черные ящики

Детали

Данные с регистраторов могут помочь следователям определить, что привело к катастрофе самолета ATR 72, на борту которого находились 72 человека, в ясную погоду непосредственно перед посадкой в туристическом городе Покхара.

Текнат Ситаула, сотрудник аэропорта Катманду, сказал, что так называемые черные ящики "сейчас находятся в хорошем состоянии. Внешне они хорошо выглядят".

Спасатели на фоне пасмурной погоды и плохой видимости прочесывали ущелье реки в поисках пропавших без вести пассажиров более 24 часов после аварии. Было извлечено шестьдесят восемь тел.

Самолет, выполнявший регулярный рейс из Катманду в Покхару, вез 57 непальцев, пять индийцев, четырех россиян, двух южнокорейцев и по одному человеку из Аргентины, Ирландии, Австралии и Франции.

В полиции указали, поисково-спасательная операция, прерванная из-за темноты в воскресенье, возобновилась.

«Мы извлечем пять тел из ущелья и будем искать четырех, которые все еще считаются пропавшими без вести, - указал представитель полиции агентству Reuters. - Сейчас облачно, что создает проблемы в поисках».

По его словам, остальные 63 тела были отправлены в больницу. Представитель аэропорта Покхары также сообщил, что спасательным работам мешает погода, но ожидается, что облака рассеются позже в тот же день.

Дополнение

Около 350 человек погибли с 2000 года в авиакатастрофах или авариях вертолетов в Непале, где расположены восемь из 14 самых высоких гор мира, включая Эверест, где внезапные погодные изменения могут создать опасные условия. Эта авиакатастрофа стала самой смертоносной в Непале за последние 30 лет.

Эксперты говорят, что авиакатастрофы обычно вызваны сочетанием факторов, и расследование может занять месяцы или дольше.

Авиационный регулятор Индии заявил, что примет все меры для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны.

Непал объявил понедельник днем национального траура и создал группу для расследования катастрофы и предложения мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.