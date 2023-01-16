На месте авиакатастрофы в Непале нашли черные ящики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Поисковики в понедельник обнаружили как речевой регистратор в кабине пилота, так и самописец полетных данных пассажирского самолета, разбившегося в Непале в воскресенье, в результате чего погибли по меньшей мере 68 человек, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Данные с регистраторов могут помочь следователям определить, что привело к катастрофе самолета ATR 72, на борту которого находились 72 человека, в ясную погоду непосредственно перед посадкой в туристическом городе Покхара.
Текнат Ситаула, сотрудник аэропорта Катманду, сказал, что так называемые черные ящики "сейчас находятся в хорошем состоянии. Внешне они хорошо выглядят".
Спасатели на фоне пасмурной погоды и плохой видимости прочесывали ущелье реки в поисках пропавших без вести пассажиров более 24 часов после аварии. Было извлечено шестьдесят восемь тел.
Самолет, выполнявший регулярный рейс из Катманду в Покхару, вез 57 непальцев, пять индийцев, четырех россиян, двух южнокорейцев и по одному человеку из Аргентины, Ирландии, Австралии и Франции.
В полиции указали, поисково-спасательная операция, прерванная из-за темноты в воскресенье, возобновилась.
«Мы извлечем пять тел из ущелья и будем искать четырех, которые все еще считаются пропавшими без вести, - указал представитель полиции агентству Reuters. - Сейчас облачно, что создает проблемы в поисках».
По его словам, остальные 63 тела были отправлены в больницу. Представитель аэропорта Покхары также сообщил, что спасательным работам мешает погода, но ожидается, что облака рассеются позже в тот же день.
Дополнение
Около 350 человек погибли с 2000 года в авиакатастрофах или авариях вертолетов в Непале, где расположены восемь из 14 самых высоких гор мира, включая Эверест, где внезапные погодные изменения могут создать опасные условия. Эта авиакатастрофа стала самой смертоносной в Непале за последние 30 лет.
Эксперты говорят, что авиакатастрофы обычно вызваны сочетанием факторов, и расследование может занять месяцы или дольше.
Авиационный регулятор Индии заявил, что примет все меры для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны.
Непал объявил понедельник днем национального траура и создал группу для расследования катастрофы и предложения мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.