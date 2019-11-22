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На Миколаївщині два роки умовно дали військовому, який побив товариша по службі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Центральний районний суд міста Миколаєва засудив військового до дворічного умовного строку за побиття товариша по службі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу суду.

"Суддею Центрального районного суду Миколаєва Дмитром Тішком постановлено вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням військовослужбовця в/ч А2802 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.406 (Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості - ред.) КК України", - сказано у повідомленні.

Так, судом встановлено, що 13 січня 2019 року, близько 23.30 год, обвинувачений в приміщенні вбиральні у казармі, з метою продемонструвати свою уявну перевагу та провчити іншого матроса за відмову помити брудний лоток для їжі, який не належав останньому, наніс йому кілька ударів в область голови, чим спричинив легкі тілесні ушкодження.

Потерпілий не став звертатись за медичною допомогою, побоюючись помсти з боку старших за терміном проходження служби військовослужбовців. Тілесні ушкодження було виявлено за кілька днів, у ході проходження підрозділом медогляду, після чого потерпілого було направлено на лікування до Миколаївського військового госпіталю.

Обвинувачений свою провину не визнав, повідомив, що перебуває з потерпілим у дружніх стосунках.

Судом у ході розгляду досліджено усі письмові докази, допитано потерпілого, обвинуваченого, свідків, зокрема заступника командира в/ч А2802 по роботі з особовим складом, начальника відділення морально-психологічного забезпечення, який здійснював службове розслідування, після виявлення тілесних ушкоджень у потерпілого.

Зазначений свідок повідомив, що обвинувачений під час несення служби вживав спиртні напої, в нього були нестатутні форми впливу, зокрема примушування до виконання фізичних вправ, що подавалось як підготовка. В нього та потерпілого був конфлікт, через постійний психологічний вплив. Службове розслідування здійснювалось за повного сприяння керівництва частини, в його ході було виявлено інші порушення.

За результатами розслідування посадові особи, командири, їх заступники та обвинувачений були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Суд прийшов до висновку про доведеність вини обвинуваченого та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

Водночас, враховуючі той факт, що обвинувачений раніше не судимий, вперше притягається до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, поніс дисциплінарну відповідальність, є військовослужбовцем за призовом, суд вважає можливим його виправлення без ізоляції від суспільства, а тому на підставі ст. 75 КК України, останнього слід звільнити від відбування цього покарання з випробуванням строком на два роки.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть прикордонника, який підрізав начальника через зауваження.

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