На Миколаївщині через ДТП горіла автівка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Зіткнення двох автомобілів сталося в районі селища Мешково-Погорілове у Миколаївській області. Внаслідок цього сталося займання одного з транспортних засобів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області.
"Вчора близько 22:45 неподалік селища Мешково-Погорілове у Вітовському районі, біля автозаправної станції, сталося зіткнення двох автомобілів – позашляховика Volkswagen Touareg та ВАЗ. Внаслідок зіткнення 48-річний водій ВАЗ та його пасажирка з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу. Водій позашляховика не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в результаті зіткнення транспортних засобів сталося займання ВАЗ.
"Частково згоріла передня частина. Пожежники загасили цю пожежу", – уточнили в поліції.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України. Наразі слідчі встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок ДТП отримали травми шестеро дітей під час зіткнення з деревом автомобіля Volkswagen Passat.