На Миколаївщині через ДТП горіла автівка

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Зіткнення двох автомобілів сталося в районі селища Мешково-Погорілове у Миколаївській області. Внаслідок цього сталося займання одного з транспортних засобів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області.

"Вчора близько 22:45 неподалік селища Мешково-Погорілове у Вітовському районі, біля автозаправної станції, сталося зіткнення двох автомобілів – позашляховика Volkswagen Touareg та ВАЗ. Внаслідок зіткнення 48-річний водій ВАЗ та його пасажирка з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу. Водій позашляховика не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в результаті зіткнення транспортних засобів сталося займання ВАЗ.

"Частково згоріла передня частина. Пожежники загасили цю пожежу", – уточнили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України. Наразі слідчі встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок ДТП отримали травми шестеро дітей під час зіткнення з деревом автомобіля Volkswagen Passat. 

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