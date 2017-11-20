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На металургійному заводі в Бельгії стався вибух, є загиблі

На металургійному заводі в Бельгії стався вибух, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. На об'єкті металургійної компанії ArcelorMittal в бельгійському Генті прогримів вибух, передає УНН з посиланням на Nieuwsblad.be.

У понеділок увечері в ArcelorMittal стався сильний вибух в порты Гент. Одна людина загинула. Двы інших людини отримали поранення. Обидва мають переломи. Персонал компанії був евакуйований.

Повідомляють, що електричний фільтр вибухнув в бензобаку на коксовому заводі, у відділі побічних продуктів. Причина вибуху поки не відома. Не було вогню, але є розвиток диму.

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Спочатку були побоювання, що виділяються токсичні пари, але це не так, підкреслює Франк Бруггман з Зельцате. Місцеві жителі можуть страждати від неприємного запаху.

Розпочато процедуру забезпечення безпеки, при якій відпрацьовані гази не обробляються, а спалюються.

Нагадаємо, на хімічному заводі в Х'юстоні сталися вибухи.

Zware ontploffing bij ArcelorMittal: één dode, mogelijk giftige dampen https://t.co/ilq9m8MHbA #nieuwsblad pic.twitter.com/opHVPmHh5x

— Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) 20 листопада 2017 р.

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