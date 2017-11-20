На металлургическом заводе в Бельгии произошел взрыв, есть погибшие

В понедельник вечером в ArcelorMittal произошел сильный взрыв в порту Гент. Один человек погиб. Два других человека получили ранения. Оба имеют переломы. Персонал компании был эвакуирован.

Сообщают, что электрический фильтр взорвался в бензобаке на коксовом заводе, в отделе побочных продуктов. Причина взрыва пока не известна. Не было огня, но есть развитие дыма.

Сначала были опасения, что выделяются токсичные пары, но это не так, подчеркивает Франк Бруггман из Зельцате. Местные жители могут страдать от неприятного запаха.

Начата процедура обеспечения безопасности, при которой отработанные газы не обрабатываются, а сжигаются.

Напомним, на химическом заводе в Хьюстоне произошли взрывы.

Zware ontploffing bij ArcelorMittal: één dode, mogelijk giftige dampen https://t.co/ilq9m8MHbA #nieuwsblad pic.twitter.com/opHVPmHh5x