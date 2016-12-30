На маріупольському напрямку бойовики зменшили використання мінометів

"Бойовики різко зменшили кількість випадків використання мінометів. Всього вчора вбік наших позицій ворог випустив 4 міни. Міномети противник застосовував у Талаківці і Красногорівці. Абсолютна ж більшість епізодів порушення режиму припинення вогню на маріупольському напрямку сталася на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. Там ворог цілодобово відкривав вогонь, щоправда з легкої зброї. У Талаківці і Гнутовому зафіксовано випадки застосування противником снайперської зброї", – розповів він.

Також речник МОУ зазначив, що всього за добу на маріупольському напрямку зафіксовано 24 ворожі збройні провокації.

Як передавав УНН, бойовики обстріляли з гранатоментів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС.