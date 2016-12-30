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На мариупольском направлении боевики уменьшили использование минометов

На мариупольском направлении боевики уменьшили использование минометов

Киев • УНН

 • 7840 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. За минувшие сутки на мариупольском направлении боевики стали меньше использовать минометы. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Боевики резко уменьшили количество случаев использования минометов. Всего вчера в сторону наших позиций враг выпустил 4 мины. Минометы противник применял в Талаковке и Красногоровке. Абсолютное же большинство эпизодов нарушения режима прекращения огня на мариупольском направлении произошло на участке фронта Павлополь-Широкино. Там враг круглосуточно открывал огонь, правда с легкого оружия. В Талаковке и Гнутово зафиксированы случаи применения противником снайперского оружия", - рассказал он.

Также представитель МОУ отметил, что всего за сутки на мариупольском направлении зафиксировано 24 враждебные вооруженные провокации.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли из гранатоментив группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС.

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