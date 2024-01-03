На Львівщині перекинулася вантажівка, що перевозила кран, є ускладнення руху
Київ • УНН
Вантажівка з краном перекинулася на трасі М-09 у Львові, порушивши рух і пошкодивши дорогу.
Увечері 2 січня на Львівщині трапилась дорожньо-транспортна пригода. На трасі М-09 перекинулась вантажівка, яка перевозила кран. Про труднощі у русі повідомили у Патрульній поліції, передає УНН.
На 105 км+950 м автодороги М-09 (Тернопіль — Львів — Рава-Руська), біля населеного пункту Велика Білка, відбулося перекидання вантажівки, що перевозила кран.
Відомо, що пошкоджено проїзну частину. Поліцейські здійснюють реверсне регулювання руху.
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