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На Львівщині знову понівечили пам’ятник загиблим у Другій світовій війні полякам

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні пошкодили підірваний в січні і реконструйований в кінці лютого пам’ятник полякам у селі Гута Пеняцька у Львівській області, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.

У Гуті Пеняцькій на Львівщині 12 березня невідомі розмалювали червоно-чорними фарбами дві стели та хрест на меморіалі загиблим під час Другої світової війни полякам.

Там, невідомі розмалювали стели та хрест свастикою і зображенням червоно-чорного прапора із написами “Смерть ляхам”.

“Я бачив ці написи і повідомив поліції і Служби безпеки України. Пошкодження були негайно видалені,” — сказав Перший заступник голови Бродівської районної державної адміністрації Володимира Aдамець.

Так, у Бродівському районі Львівської області 8 січня зранку виявили зруйнований пам’ятник полякам, які загинули під час Другої світової. Пам’ятник спорудили в 2005 році на місці колись великого села Гута Пеняцька. Його встановили в пам’ять про трагічну подію: масове знищення поляків в 1944 році. За те, що переховували євреїв, 500 поляків були спалені заживо в костелі і своїх будинках солдатами 4-го поліцейського полку добровольчої дивізії СС Галичина під командуванням Зігфріда Банца. Пам’ятник підірваний, на меморіалі написано кілька гасел.

Українські Національні Новини

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