Під Львовом зіткнулися легковик та вантажівка: одна людина загинула, ще 3 госпіталізовані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки ВАЗ-21099 та вантажівки Mersedes Atego1218 сталася в с. Чижиків Львівської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще трьох госпіталізували. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
Так, вчора о 19:03 в с. Чижиків Пустомитівського району, на автодорозі Львів – Тернопіль, водій ВАЗ 1961 року народження, житель м. Львів, із невстановлених причин втратив керування та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із вантажним автомобілем Mersedes Atego1218, яким керував житель м. Львів 1975 року народження.
"Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля ВАЗ, 1998 року народження, жителька м. Львів, від отриманих травм загинула на місці події до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Водій ВАЗ (отримав травми – ЗЧМТ, струс головного мозку, забій грудної клітки, закритий перелом правої гомілки) і пасажир ВАЗ 2002 року народження (дитина), житель м. Львів (важка поєднана травма, ЗЧМТ, забій головного мозку, відкритий перелом плечової кістки зі зміщенням, гіповолемічний шок 2 ст.) госпіталізовані у 8 МКЛ", - повідомили у департаменті.
Нагадаємо, на автодорозі в селі Кам’яниця Закарпатської області зіткнулися два легкових автомобілі марки Volkswagen, внаслідок чого п’ятеро осіб отримали травми.