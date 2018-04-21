Под Львовом столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб, еще 3 госпитализированы

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 19161 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 44949 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 60113 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 86736 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 129903 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 97997 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 132261 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186296 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 281105 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203557 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 132860 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 124017 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 105444 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 138963 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 85247 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 85466 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 139188 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 394208 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 354461 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 439174 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 6200 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 7698 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 19596 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 30445 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 36514 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Под Львовом столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб, еще 3 госпитализированы

Киев • УНН

 • 10614 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218 произошла в с. Чижиков Львовской области, в результате чего один человек погиб, еще трое госпитализированы. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

Под Львовом столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб, еще 3 госпитализированы

Так, вчера в 19:03 в с. Чижиков Пустомытовского района, на автодороге Львов - Тернополь, водитель ВАЗ 1961 года рождения, житель г. Львов, по неустановленным причинам потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mersedes Atego1218, которым управлял житель г. Львов 1975 года рождения.

"В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ, 1998 года рождения, жительница г. Львов, от полученных травм погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водителя ВАЗ (получил травмы - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правой голени) и пассажир ВАЗ 2002 года рождения (ребенок), житель г. Львов (тяжелая сочетанная травма, ЗЧМТ, ушиб головного мозга, открытый перелом плечевой кости со смещением, гиповолемический шок 2 ст.) госпитализировали в 8 ГКБ" , - сообщили в департаменте.

Напомним, на автодороге в селе Каменица Закарпатской области столкнулись два легковых автомобиля марки Volkswagen, в результате чего пять человек получили травмы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63