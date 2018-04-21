Под Львовом столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб, еще 3 госпитализированы

Так, вчера в 19:03 в с. Чижиков Пустомытовского района, на автодороге Львов - Тернополь, водитель ВАЗ 1961 года рождения, житель г. Львов, по неустановленным причинам потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mersedes Atego1218, которым управлял житель г. Львов 1975 года рождения.

"В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ, 1998 года рождения, жительница г. Львов, от полученных травм погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водителя ВАЗ (получил травмы - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правой голени) и пассажир ВАЗ 2002 года рождения (ребенок), житель г. Львов (тяжелая сочетанная травма, ЗЧМТ, ушиб головного мозга, открытый перелом плечевой кости со смещением, гиповолемический шок 2 ст.) госпитализировали в 8 ГКБ" , - сообщили в департаменте.

Напомним, на автодороге в селе Каменица Закарпатской области столкнулись два легковых автомобиля марки Volkswagen, в результате чего пять человек получили травмы.