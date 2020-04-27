На Львівщині вже 358 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Львівщині станом на ранок 27 квітня зафіксовано 358 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 358 випадків інфікування коронавірусом, з них 12 — летальні”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1565 осіб, госпіталізовані — 334, на амбулаторному лікуванні — 1231 особа, виписані — 237 осіб.
“Зараз у лікарні перебуває 97 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 358 осіб, 12 людей померло. 57 пацієнтів одужало”, — додається у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 69 ПЛР-тестів, з яких 10 — позитивні.
Нагадаємо, станом на 26 ранок 26 квітня на Львівщині було зафіксовано 348 випадків захворювання на COVID-19.