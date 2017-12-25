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На Львівщині внаслідок ДТП постраждало троє людей, серед них дворічна дитина

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 грудня. УНН. На Львівщині, на трасі Київ-Чоп, у селі Гамаліївка Пустомитівського району відбулась ДТП за участі трьох автомобілів. Унаслідок ДТП за допомогою медиків звернулись троє людей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.

На Львівщині внаслідок ДТП постраждало троє людей, серед них дворічна дитина

Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 60-річний мешканець Закарпатської області, на кільці, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги у русі автомобілю “ВАЗ 21099”. Унаслідок чого “ВАЗ 21099” зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis, що їхав позаду.

Унаслідок ДТП травми отримали троє осіб та були доставлені у медичні заклади Львова.

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Зокрема, постраждав 29-річний водій та двоє пасажирів “ВАЗ 21099”, віком 27 та 2 роки. Після надання медичної допомоги пасажирів відпустили додому, а водій автомобіля госпіталізований у хірургічне відділення Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

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