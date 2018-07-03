На Львівщині військовослужбовець торгував боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Правоохоронці затримали у Львівській області військовослужбовця за збут боєприпасів. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.
“2 липня 2018 року під час чергової спроби реалізації партії боєприпасів у порядку ст. 208 КПК України було затримано бійця ЗСУ”, — йдеться у повідомленні.
При цьому факт збуту бойових припасів військовослужбовцем однієї з військових частин Львівщини задокументували слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону разом із оперативними співробітниками Управління СБУ у Львівській області.
Установлено, що вказаний сержант привласнив вибухові речовини та боєприпаси — 2 гранати РГД-5, 20 порохових зарядів та понад 200 патронів калібру 7,62 мм, з метою їх подальшого збуту.
Як зазначається, кошти у розмірі 4 тис грн, а також бойові припаси та вибухові речовини виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення огляду місця події.
На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (збут бойових припасів, вибухових речовин) та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше військова прокуратура затримала контрактника за збут боєприпасів.