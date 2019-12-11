На Львівщині викрили незаконну заготівлю новорічних ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Львівщині викрили чоловіка, який незаконно спиляв ялинки на суму 18 тисяч гривень, йому доведеться заплатити штраф. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства лісових ресурсів України.
"У ніч з 8 на 9 грудня працівники лісової охорони державного підприємства "Рава-Руське лісове господарство", що на Львівщині, на території лісових масивів Немирівського лісництва, помітили здійснену незаконну заготівлю зимових красунь. Для оперативного розшуку лісопорушника відразу звернулися до Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області", - сказано у повідомленні.
Так, спільними діями 9 грудня, особу, яка здійснила незаконні дії, було затримано в місті Яворів відразу з речовими доказами, адже він продовжував перевезення, гужовим транспортом, незаконно добутих ялинок.
Лісопорушником виявився громадянин Яворівського району, який зобов'язався добровільно відшкодувати завдану лісовому господарству шкоду в розмірі 17,9 тис. гривень.
Нагадаємо, у Держлісагентстві зазначили, що розмір штрафних санкцій за незаконно спиляні ялинки залежить від місця незаконної порубки.