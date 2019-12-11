Во Львовской области разоблачили незаконную заготовку новогодних елок

"В ночь с 8 на 9 декабря работники лесной охраны государственного предприятия" Рава-Русское лесное хозяйство ", что на Львовщине, на территории лесных массивов Немировского лесничества, заметили осуществленную незаконную заготовку зимних красавиц. Для оперативного розыска лесонарушителями сразу обратились к Яворивского отдела полиции ГУНП во Львовской области ", - говорится в сообщении.

Так, совместными действиями 9 декабря лицо, осуществившее незаконные действия, были задержаны в городе Яворов сразу с поличным, ведь он продолжал перевозки, гужевым транспортом, незаконно добытых елок.

Лесонарушителями оказался гражданин Яворивского района, который обязался добровольно возместить причиненный лесному хозяйству ущерб в размере 17,9 тыс. гривен.

Напомним, в Гослесагентстве отметили, что размер штрафных санкций за незаконно спиленные елки зависит от незаконной порубки.