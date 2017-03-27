На Львівщині в санаторії знайшли мертвим бійця АТО
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 березня. УНН. На Львівщині, на території санаторію мертвим знайшли бійця АТО. Про це повідомив спеціаліст відділу комунікацій Нацполіції у Львівській області Юрій Голуб, передає кореспондент УНН.
"Вчора Трускавецьку поліцію повідомили, що в одному з санаторіїв міста знайшли мертвим військовослужбовця. На місці працювала слідчо- оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено. Відомо, що чоловік був родом з Хмельниччини. Приїхав до Трускавця, до товариша. За цим фактом відкрито кримінальне провадження",- повідомив спеціаліст відділу комунікацій НП у Львівській області Ю.Голуб.
Нагадаємо, 17 лютого боєць АТО застрелився в поїзді в Запоріжжі.