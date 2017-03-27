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На Львівщині в санаторії знайшли мертвим бійця АТО

На Львівщині в санаторії знайшли мертвим бійця АТО

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 березня. УНН. На Львівщині, на території санаторію мертвим знайшли бійця АТО. Про це повідомив спеціаліст відділу комунікацій Нацполіції у Львівській області Юрій Голуб, передає кореспондент УНН.

"Вчора Трускавецьку поліцію повідомили, що в одному з санаторіїв міста знайшли мертвим військовослужбовця. На місці працювала слідчо- оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено. Відомо, що чоловік був родом з Хмельниччини. Приїхав до Трускавця, до товариша. За цим фактом відкрито кримінальне провадження",- повідомив спеціаліст відділу комунікацій НП у Львівській області Ю.Голуб.

Нагадаємо, 17 лютого боєць АТО застрелився в поїзді в Запоріжжі.

Українські Національні Новини

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