В Львовской области в санатории нашли мертвым бойца АТО

"Вчера Трускавецкой полиции сообщили, что в одном из санаториев города нашли мертвым военнослужащего. На месте работала следственно оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Известно, что мужчина был родом из Хмельницкой области. Приехал в Трускавец, к товарищу. По этому факту возбуждено уголовное производство ", - сообщил специалист отдела коммуникаций ЧП во Львовской области Ю.Голуб.

Напомним, 17 февраля боец АТО застрелился в поезде в Запорожье .