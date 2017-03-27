В Львовской области в санатории нашли мертвым бойца АТО

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 58632 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109993 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125376 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184650 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134440 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127288 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119187 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106647 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107657 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103953 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Львовской области в санатории нашли мертвым бойца АТО

В Львовской области в санатории нашли мертвым бойца АТО

Киев  •  УНН

 • 18162 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 марта. УНН. В Львовской области, на территории санатория мертвым нашли бойца АТО. Об этом сообщил специалист отдела коммуникаций Нацполиции во Львовской области Юрий Голуб, передает корреспондент УНН.

"Вчера Трускавецкой полиции сообщили, что в одном из санаториев города нашли мертвым военнослужащего. На месте работала следственно оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Известно, что мужчина был родом из Хмельницкой области. Приехал в Трускавец, к товарищу. По этому факту возбуждено уголовное производство ", - сообщил специалист отдела коммуникаций ЧП во Львовской области Ю.Голуб.

Напомним, 17 февраля боец АТО застрелился в поезде в Запорожье .

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