В Львовской области в санатории нашли мертвым бойца АТО
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 марта. УНН. В Львовской области, на территории санатория мертвым нашли бойца АТО. Об этом сообщил специалист отдела коммуникаций Нацполиции во Львовской области Юрий Голуб, передает корреспондент УНН.
"Вчера Трускавецкой полиции сообщили, что в одном из санаториев города нашли мертвым военнослужащего. На месте работала следственно оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Известно, что мужчина был родом из Хмельницкой области. Приехал в Трускавец, к товарищу. По этому факту возбуждено уголовное производство ", - сообщил специалист отдела коммуникаций ЧП во Львовской области Ю.Голуб.
Напомним, 17 февраля боец АТО застрелился в поезде в Запорожье .