На Львівщині у власному будинку згорів чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні вночі на Львівщині, у власному будинку згорів чоловік. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.
"Пожежа трапилась сьогодні, близько 04.26 сталася пожежа в с. Нове село Городоцького району. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, який на момент прибуття вогнеборців був повністю охоплений вогнем. Під час проведення розвідки пожежі в одній з кімнат виявлено тіло загиблого власника будинку", - йдеться в повідомленні.
Наразі причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Як повідомляв УНН, четверо дітей загинули на пожежі у Черкаській області.