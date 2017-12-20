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На Львівщині у власному будинку згорів чоловік

На Львівщині у власному будинку згорів чоловік

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні вночі на Львівщині, у власному будинку згорів чоловік. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН

"Пожежа трапилась сьогодні, близько 04.26 сталася пожежа в с. Нове село Городоцького району. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, який на момент прибуття вогнеборців був повністю охоплений вогнем. Під час проведення розвідки пожежі в одній з кімнат виявлено тіло загиблого власника будинку", - йдеться в повідомленні.

Наразі причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляв УНН, четверо дітей загинули на пожежі у Черкаській області.

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