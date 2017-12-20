Во Львовской области в собственном доме сгорел мужчина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня ночью во Львовской области, в собственном доме сгорел мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"Пожар случился сегодня, около 04.26 произошел пожар в с. Новое село Городокского района. Пожар возник в деревянном жилом доме, который на момент прибытия пожарных был полностью охвачен огнем. Во время проведения разведки пожара в одной из комнат обнаружено тело погибшего владельца дома ", - говорится в сообщении.
Сейчас причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, четверо детей погибли на пожаре в Черкасской области.