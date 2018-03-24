У під'їзді будинку на Львівщині знайшли новонароджену дитину
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. В місті Новий Розділ, що на Львівщині, у під'їзді одного з будинків виявлено новонароджену дитину. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні, 24 березня, близько 06:00 в поліцію надійшла інформація про те, що в місті Новий Розділ у під'їзді одного з будинків на проспекті Шевченка виявлено новонароджену дитину", - йдеться в повідомленні.
Дівчинку госпіталізували у лікарню, її стан стабільний.
"Правоохоронці встановлюють обставини події та особу матері, яка покинула немовля. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили у прес-службі Нацполіції.
Нагадаємо, тіло новонародженої дівчинки знайшли у контейнері в Києві.