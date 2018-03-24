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Жителі Львівщини блокували трасу Київ-Чоп через погані дороги

Жителі Львівщини блокували трасу Київ-Чоп через погані дороги

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні, 24 березня, неподалік міста Стрий Львівської області селяни перекривали трасу Київ-Чоп у зв'язку з поганим станом місцевої дороги. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, передає УНН.

"Перекриття тривало всього двадцять хвилин. Мешканці хотіли привернути увагу місцевої влади до проблеми доріг у їх місцевості. Правопорядок забезпечувала патрульна поліція", - йдеться в повідомленні відомства.

Як раніше повідомляв УНН, жителі села Зимна Вода, що на Львівщині, перекривали міжнародну трасу Львів – Шегині з вимогою не закривати лікарню у населеному пункті.

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