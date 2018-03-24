Жители Львовской области блокировали трассу Киев-Чоп из-за плохих дорог

"Перекрытие продолжалось всего двадцать минут. Жители хотели привлечь внимание местных властей к проблеме дорог в их местности. Правопорядок обеспечивала патрульная полиция", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал УНН, жители села Зимняя Вода во Львовской области перекрывали международную трассу Львов - Шегини с требованием не закрывать больницу в населенном пункте.