На Львівщині помер підозрюваний у вбивстві власного сина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Дрогобичі Львівської області помер чоловік, якого підозрюють у вбивстві власного сина. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Вчора, 7 серпня, близько 22:25 зловмисникові, який знаходився в ізоляторі тимчасового тримання, стало погано. Черговий викликав "швидку" та до її приїзду надавав йому домедичну допомогу. Проте лікарі, які приїхали за кілька хвилин, констатували смерть чоловіка. За висновками судово-медичної експертизи, у нього сталася раптова зупинка серця", - розповів в.о начальника ГУНП у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.
Нагадаємо, напередодні у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Підбузьку лікарню доставили 37-річного жителя одного із сіл району з ножовим пораненням у серце. Невдовзі він помер. Було встановлено, що до вчинення злочину причетний 56-річний батько покійного.
"Між чоловіками виник конфлікт, оскільки син дорікнув йому за зловживання алкогольними напоями. Під час сварки батько вдарив сина ножем у серце. На момент затримання зловмисник знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Під час освідчення у нього виявили в крові 2,9 проміле алкоголю", - зазначили в поліції.
Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).