На Львівщині невідомі обстріляли трьох рибалок
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. У Городоцький відділ поліції 2 травня опівночі надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками, що виник на місцевому озері. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.
Як встановили правоохоронці, пострілами із травматичного пістолета марки Zoraki були поранені троє львів’ян.
Один з поранених віком 50 років отримав “непроникаюче поранення грудної клітки”, його 36-річний товариш — “поранення м’яких тканин колінного суглоба”, ще один, 49-річний — “поранення м’яких тканин в ділянці крила клубової кістки”.
Також встановлено, що у поранених стріляв 45-річний мешканець одного з сіл району. Пістолет, з якого були здійснені постріли, правоохоронці вилучили.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, 13 квітня у Дніпрі обстріляли міську дитячу лікарню №1.