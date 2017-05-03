Во Львовской области неизвестные обстреляли трех рыбаков
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. В Городокский отдел полиции 2 мая в полночь поступило сообщение о конфликте между мужчинами, возникшем на местном озере. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН.
Как установили правоохранители, выстрелами из травматического пистолета марки Zoraki были ранены трое львовян.
Один из раненых в возрасте 50 лет получил “непроникающее ранение грудной клетки”, его 36-летний товарищ — “ранения мягких тканей коленного сустава”, еще один, 49-летний — “ранения мягких тканей в области крыла подвздошной кости”.
Также установлено, что в раненых стрелял 45-летний житель одного из сел района. Пистолет, из которого были произведены выстрелы, правоохранители изъяли.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, 13 апреля в Днепре обстреляли городскую детскую больницу № 1.