На Львівщині горів колишній бар

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Львівщині сталася пожежа в недіючій будівлі бару. Згоріла дерев’яна господарська будівля. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Львівській області.

“10 квітня о 17:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Велика Вільшаниця Золочівського району. Пожежа виникла в недіючій металевій будівлі бару, розміром 10×9 м”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на момент прибуття рятувальників вогонь охопив будівлю і вогнеборці приступили до ліквідації займання.

“О 17:35 пожежу локалізовано та о 18:59 повністю ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено будівлю та пошкоджено стіни на площі 30 кв.м в дерев’яній господарській будівлі, розміром 2×4 м. Вогнеборці врятували від вогню 3 будівлі розташовані поруч”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпрі горіло підприємство із заготівлі металобрухту.

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