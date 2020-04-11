На Львівщині горів колишній бар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Львівщині сталася пожежа в недіючій будівлі бару. Згоріла дерев’яна господарська будівля. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Львівській області.
“10 квітня о 17:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Велика Вільшаниця Золочівського району. Пожежа виникла в недіючій металевій будівлі бару, розміром 10×9 м”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на момент прибуття рятувальників вогонь охопив будівлю і вогнеборці приступили до ліквідації займання.
“О 17:35 пожежу локалізовано та о 18:59 повністю ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено будівлю та пошкоджено стіни на площі 30 кв.м в дерев’яній господарській будівлі, розміром 2×4 м. Вогнеборці врятували від вогню 3 будівлі розташовані поруч”, - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Дніпрі горіло підприємство із заготівлі металобрухту.