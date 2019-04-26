На Львівщині дворічна дитина впала в окріп
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Львівщині, у селі Сусідовичі Старосамбірського району, 2-річна дитина впала у 40-літрову каструлю з окропом. Про це УНН повідомив головний лікар 8- ої клінічної лікарні міста Львова Василь Обранець.
На Львівщині, у селі Сусідовичі Старосамбірського району, 2-річна дитина впала у 40-літрову каструлю з окропом.
"Стан хлопчика критичний. Обпечено 70% тіла дитинки. Дитина на штучній вентиляції легень",- повідомив Василь Обранець.
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Нагадаємо, 5 лютого, у столиці однорічний хлопчик отримав опіки 25% тіла.