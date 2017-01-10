На Львівщині чотирьох осіб госпіталізували з обмороженнями

Так, 9 січня до Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом обмороження верхніх кінцівок звернулось четверо людей. Зокрема о 16:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що до Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік 1978 року народження, житель с. Крушельниця, з діагнозом — обмороження обох верхніх кінцівок.

О 16:00 надійшло повідомлення, що в стані середнього ступеня важкості до Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік 1978 року народження, житель с. Тухля, з діагнозом — обмороження обох верхніх кінцівок.

Також о 16:00 надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну районну лікарню в легкому стані поступив чоловік 1952 року народження, житель с. Крушельниця, з діагнозом — обмороження обох верхніх кінцівок, від госпіталізації відмовився.

Водночас, о 21:06 надійшло повідомлення, що до Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік, 1960 року народження, житель с. Двірці, з діагнозом — обмороження обох верхніх кінцівок.