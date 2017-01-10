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На Львівщині чотирьох осіб госпіталізували з обмороженнями

На Львівщині чотирьох осіб госпіталізували з обмороженнями

Київ • УНН

 • 6816 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Минулої доби на Львівщині до лікарні з обмороженнями госпіталізували чотирьох осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 9 січня до Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом обмороження верхніх кінцівок звернулось четверо людей. Зокрема о 16:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що до Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік 1978 року народження, житель с. Крушельниця, з діагнозом — обмороження обох верхніх кінцівок.

О 16:00 надійшло повідомлення, що в стані середнього ступеня важкості до Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік 1978 року народження, житель с. Тухля, з діагнозом — обмороження обох верхніх кінцівок.

Також о 16:00 надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну районну лікарню в легкому стані поступив чоловік 1952 року народження, житель с. Крушельниця, з діагнозом — обмороження обох верхніх кінцівок, від госпіталізації відмовився.

Водночас, о 21:06 надійшло повідомлення, що до Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік, 1960 року народження, житель с. Двірці, з діагнозом — обмороження обох верхніх кінцівок.

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