Во Львовской области четырех человек госпитализировали с обморожениями
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшие сутки во Львовской области в больницу с обморожениями госпитализировали четырех человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС во Львовской области.
Так, 9 января в Сколивскую центральную районную больницу с диагнозом обморожение верхних конечностей обратились четыре человека. В частности в 16:00 к спасателям поступило сообщение, что в Сколивскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступил мужчина 1978 года рождения, житель с. Крушельница, с диагнозом - обморожение обеих верхних конечностей.
В 16:00 поступило сообщение, что в состоянии средней степени тяжести в Сколивскую центральную районную больницу поступил мужчина 1978 года рождения, житель с. Тухля, с диагнозом - обморожение обеих верхних конечностей.
Также в 16:00 поступило сообщение, что в Сколивскую центральную районную больницу в легком состоянии поступил мужчина 1952 года рождения, житель с. Крушельница, с диагнозом - обморожение обеих верхних конечностей, от госпитализации отказался.
В то же время, в 21:06 поступило сообщение, что в Сколивскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступил мужчина, 1960 года рождения, житель с. Двирцы, с диагнозом - обморожение обеих верхних конечностей.