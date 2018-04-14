На Львівщині чотири людини отримали хімічні опіки під час поїздки у маршрутці
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Львівщині, вчора, у місті Городок, під час поїздки у маршрутці четверо людей отримали хімічні опіки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, інформує кореспондент УНН.
На Львівщині, вчора, у місті Городок, під час поїздки у маршрутці четверо людей отримали хімічні опіки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
“13 квітня о 19:24 до рятувальників надійшло повідомлення, що на автодорозі Городок — Комарно в м. Городок на вул. Комарнянська, в автобусі марки „Богдан“, який курсував за маршрутом „Львів-Угри“, стався витік дезінфікуючої речовини „Бланідас“, яку використовують для стерилізації медичних інструментів. В автобусі на момент події знаходилося 22 пасажири. Внаслідок витоку отримали хімічні опіки 4 особи, яких доставлено в Городоцьку центральну районну лікарню”- повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, за останню добу рятувальники здійснили 2 169 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.