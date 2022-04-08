На Луганщині українські захисники відкинули окупантів на 10 км від Кремінної
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Луганщині українські захисники відкинули російських загарбників на 6-10 км від міста Кремінна. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Сухопутних військ України.
Цитата
“Російських загарбників на Луганщині "кусаємо" і "б‘ємо", нехай "валять звідси подалі".
"Гірські штурмовики успішно атакують ворога та відкинули загарбників на 6-10 км від міста Кремінна”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що зляканий і деморалізований ворог втік, залишивши на українській землі свою техніку й зброю.
Додамо
На Київщині гвардійці Національна гвардія України виявили службову документацію російського модулю розвідки і управління.