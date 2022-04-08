На Київщині гвардійці виявили службову документацію російського модулю розвідки і управління
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Київщині гвардійці Національна гвардія України виявили службову документацію російського модулю розвідки і управління, передає УНН із посиланням на МВС.
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Як повідомили у МВС, подібного роду документи допоможуть краще зрозуміти методи ведення розвідки та управління військами противника, а також принципи функціонування відповідного програмного забезпечення для ефективної протидії військам російської федерації.