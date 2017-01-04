На Луганщині СММ ОБСЄ зафіксувала 57 вибухів

“Перебуваючи в другій половині дня і ввечері 1 січня в підконтрольному „ЛНР“ м. Кадіївка (колишня назва — м. Стаханов, 50 км на захід від Луганська), СММ чула 47 вибухів, оцінених як вогонь з артилерійських систем, 10 вибухів невизначеного походження, 50 пострілів з гармати калібру 30 мм і черги з великокаліберного кулемета на відстані 10 км на південний захід і західно-південний захід”, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, на Луганщині протягом минулої доби та після півночі бойовики 10 разів відкривали вогонь у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування.