В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 57 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ находясь 1 января в подконтрольном "ЛНР" городе Кадиевка слышала 50 выстрелов из пушек, пулеметные очереди и 57 взрывов, 10 из которых неопределенного происхождения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Находясь во второй половине дня и вечером 1 января в подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (прежнее название - г. Стаханов, 50 км к западу от Луганска), СММ слышала 47 взрывов, оцененных как огонь из артиллерийских систем, 10 взрывов неопределенного происхождения, 50 выстрелов из пушки калибра 30 мм и очереди из крупнокалиберного пулемета в 10 км к юго-западу и западно-юго-запад", - говорится в отчете.
Напомним, в Луганской области за прошедшие сутки и после полуночи боевики 10 раз открывали огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения.