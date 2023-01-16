На Луганщині колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту

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«Всі відчувають, що буде якимось найближчим часом деокупація, тому що колаборанти тікають в сусідні міста. В нас є інформація, що міста закривають вже на в'їзд та виїзд», - розповів Гайдай.

Окрім того, він повідомив, що будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, бо всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків.

Доповнення

Під час аеророзвідки на Луганщині було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів.