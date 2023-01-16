На Луганщині колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Луганщині колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані подалі. росіяни закривають міста на в'їзд та виїзд. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Всі відчувають, що буде якимось найближчим часом деокупація, тому що колаборанти тікають в сусідні міста. В нас є інформація, що міста закривають вже на в'їзд та виїзд», - розповів Гайдай.
Окрім того, він повідомив, що будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, бо всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків.
Доповнення
Під час аеророзвідки на Луганщині було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів.