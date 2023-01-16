На Луганщине коллаборационисты бегут из населенных пунктов вблизи линии фронта

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«Все чувствуют, что будет каким-то в ближайшее время деоккупация, потому что коллаборационисты бегут в соседние города. У нас есть информация, что города закрывают уже на въезд и выезд», - рассказал Гайдай.

Кроме того, он сообщил, что дома в окрестных населенных пунктах, которые несколько недель назад массово заполнили российские военные, опустели, потому что всех отправили на фронт. Сейчас туда заселяют новых боевиков.

Дополнение

Во время аэроразведки на Луганщине были уничтожены вражеские БМП, личный состав и застройки рашистов.